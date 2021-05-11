جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، يرتفع إجمالى الإصابات بالفيروس فى البلاد إلى 22.992.517 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 249.992 حالة، وفقا لما ذكره موقع "هندوستان تايمز" الهندى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا فى الهند تقترب من 23 مليون حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.