وزير الخارجية الأمريكى يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين لوقف التصعيد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بلينكن فى تصريحات للصحفيين، خلال استقباله نظيره الأردنى أيمن الصفدى فى واشنطن، إن اطلاق حماس للصواريخ من قطاع غزة يجب أن يتوقف فورًا.
وأضاف بلينكن: "العنف ينبغى أن يتوقف، على كل الأطراف التزام احتواء التصعيد، وخفض التوترات، واتخاذ إجراءات ملموسة للتهدئة".
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