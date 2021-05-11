كورونا يسجل 6 آلاف إصابة و283 وفاة يومية فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6.125 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد، لتعاود مؤشرات الإصابة اليومية ارتفاعها من جديد، بما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية هناك إلى 3.533.376 ملايين إصابة مؤكدة.





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