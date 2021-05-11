الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف 130 هدفا عسكريا في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قصف 130 “هدفا عسكريا” في غزة ما أسفر عن مقتل 15 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الاحتلال جوناثان كونريكس في تصريحات للصحافين “قصفنا 130 هدفا عسكريا، غالبيتها لحركة حماس” مضيفا “وفقا لتقديراتنا، قتل 15 ناشطا تابعين لحركة حماس والجهاد الإسلامي.
وتجددت الاشتباكات مساء الإثنين في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال.
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