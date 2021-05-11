متى عيد الفطر 2021؟ موعد عيد الفطر بالدول العربية

متى عيد الفطر 2021 نقدمه لكم، والحقيقة هي توقعات وليس أمر مؤكد، وهذا لأن الطريقة الشرعية المستخدمة في تحري هلال شوال والتي تتم عبر مشاهدته عند غروب الشمس في يوم 29 من رمضان لم تتم حتى الآن، والحقيقة أن هناك توقعات فلكية سابقة لتحري هلال شوال، وهذه التوقعات جاءت على نطاق المملكة العربية السعودية وعلى نطاق الوطن العربي بأكمله، وبناءا عليه سنقدم موعد العيد طبقاً لهذه التوقعات الفلكية.

متى عيد الفطر 2021؟

الحقيقة أن التوقعات الفلكية تشير إلى أن العيد بالمملكة سوف يكون 13/5/2021 الموافق يوم الخميس، وبالرغم من هذا فلم يأت أي تأكيد على هذه التوقعات الفلكية، وهذا لأن الطريقة المعتمدة والصحيحة في تحديد أول أيام العيد هي الطريقة الشرعية، والتي وضحها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي تتم عبر اتباع الهلال بيوم 29 رمضان.

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وبذلك فإن دار الإفتاء السعودية سوف تقوم باستطلاع الهلال بيوم 29 رمضان الموافق 11/5/2021م، فإن تمت الرؤية عند غروب الشمس سوف يكون الأربعاء أول أيام العيد، وأن لم تتم الرؤية عند غروب الشمس سوف يكون العيد 13/5/2021م الموافق الخميس.

والجدير بالذكر أنه بناءاً على تلك التوقعات لن يتم رؤية الهلال يوم 29 رمضان، وهذا لأن الهلال بهذه الليلة قد غرب قبل أن تغرب الشمس بحوالي 13 دقيقة، كما أن ولادة الشهر كانت بعد غروب القمر ثم الشمس، وبذلك فيكون موعد العيد قد حسم، ولكن سيتم الانتظار حتى موعد استطلاع الهلال قبل التأكيد على موعد العيد للأشخاص الغير مؤمنين بالحساب الفلكي ومن أجل تطبيق الشريعة الإسلامية.

موعد عيد الفطر المبارك بالسعودية

عرضنا متى عيد الفطر 2021 والآن سنعرض موعد العيد، لتحديد موعد العيد سيتم تحري الهلال ب29 رمضان، وبناءا على إمكانية رؤيته أو عدم رؤيته يتم تحديد موعد العيد، ويوم 29 رمضان يصادف 11/5/2021م، وهو موعد استطلاع الهلال عند غروب الشمس، وإذا تم رؤية الهلال سيكون 12/5/2021م الموافق الأربعاء هو أول أيام العيد وإذا لم رؤيته سيكون 13/5/2021م الموافق الخميس هو أول أيام العيد.

توقعات العيد بالدول العربية

لقد أشارت التوقعات الفلكية بأغلب الدول العربية الموجودة في قارتي أفريقيا وآسيا أن الهلال لن يتم رؤيته إلا عند غروب الشمس يوم 29 رمضان، كما أشارت إلى أن رمضان هذا العام كامل، وبذلك فإن أول أيام العيد يوم 13/5/2021م الموافق الخميس، وهذه التوقعات التي أتت بمعظم الدول العربية قابلة للتغيير إذا تمت رؤية الهلال يوم 29 رمضان، وإذا تم هذا سيكون الأربعاء هو أول أيام العيد الموافق 12/5/2021م.

كم تبقى على عيد الفطر المبارك؟

قدمنا متى عيد الفطر 2021 وعرضنا التوقعات الفلكية للعيد بالدول العربية والسعودية، وبناءً على هذا نقدم فقرتنا التالية، وهذا لأنه إذا كان العيد يوم الخميس سوف يكون الوقت المتبقي يومان عليه، وإذا كان بيوم الأربعاء سيكون الوقت المتبقي عليه يوم واحد، والسبب الذي يجعلنا نحسب إليكم الوقت المتبقي على العيد هو أن المسلمين بكل أرجاء المملكة ينتظرونه لأنهم يرغبون بالاحتفال به، كما يرغبون بإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم وقلوب عائلاتهم، وهذا لأن الفرحة في العيد من الأمور التي حدثنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال أن للشخص الصائم فرحتان، الأولى هي فرحة إفطاره، والثانية هي فرحة لقائه بالله تعالى، ولكي نستعد لاستقبال الزائر الكريم الذي يأتي علينا مرة واحدة بالعام ويدخل على قلوبنا الفرحة والسرور، يجب معرفة الوقت المتبقي عليه.

عرضنا متى عيد الفطر 2021، جانب موضوعات أخرى مثل توقعات العيد بالدول العربية، موعد عيد الفطر المبارك بالسعودية، كم تبقى على عيد الفطر المبارك؟، وكل موضوع منهم مهم للغاية على كل المسلمين بالمملكة والوطن العربي معرفته.