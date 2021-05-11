إطلاق نار داخل مدرسة روسية.. 11 قتيلا بينهم أطفال

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، نقلا عن خدمة الطوارئ أن 11 لقوا مصرعهم بينهم 9 أطفال ونُقل 4 إلى مستشفى بعد إطلاق نار بمدرسة في مدينة قازان الروسية.

ووردت تقارير متعارضة فقالت بعض وكالات الأنباء إن قاصرَين مسلحَين نفذا الهجوم وقالت أخرى إن الأمر من تنفيذ شخص واحد. وقالت وكالة الإعلام الروسية إن مسلحا اعتُقل وتردد دوي انفجار بالمدرسة، ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم. وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عربات الطوارئ مصطفة خارج المدرسة وأشخاص يركضون صوب المبنى. وأظهرت لقطات أخرى نوافذ مهشمة وحطاما متناثرا بالخارج.

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