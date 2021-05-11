لوكهيد تجلى متعاقدين من قاعدة جوية فى العراق بسبب مخاوف أمنية

جدة - نرمين السيد - أكدت ثلاثة مصادر عراقية وأمريكية، أن شركة لوكهيد مارتن ستجلى متعاقدين يعملون على صيانة المقاتلات "إف-16" فى قاعدة بلد العسكرية الجوية شمال بغداد، بسبب مخاوف أمنية، بعدما أصبحت هدفًا لهجمات صاروخية لفصائل مدعومة من إيران.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مسؤول أمريكى ومصدران فى العراق على علم بترتيبات عمل العاملين فى القاعدة، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، إنه يجرى إجلاء المتعاقدين نتيجة مباشرة للوضع الأمنى. وبحسب الوكالة، لم يتضح بعد عدد المتعاقدين الذين كانوا يعملون فى القاعدة أو المكان الذى سيتم نقلهم إليه، لكن إجلاءهم يسلط الضوء على مخاوف بشأن التهديدات التى يتعرض لها المتعاقدون وأفراد الجيش الأمريكى. وكانت ثلاثة صواريخ أصابت القاعدة فى وقت سابق من هذا الشهر، إذ يأتى الإجلاء بعد أن اقتربت الهجمات الصاروخية الأخيرة من إصابة مناطق بالقاعدة تعمل فيها لوكهيد مارتن.

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