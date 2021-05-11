ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين فى القصف الصاروخى على عسقلان إلى 26 شخصا

جدة - نرمين السيد - وكانت كتائب القسام، قد وجهت رشقة صاروخية كبيرة للمدينة المحتلة، ردًا على استهداف بناية سكنية غربى غزة.

وقالت فى تصريح: "كتائب القسام توجه ضربةً صاروخيةً كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة، ردًا على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة غزة".

وهددت بأن تجعل المدينة "جحيمًا" إذا تكرر استهداف الاحتلال الإسرائيلى استهداف المنازل المدنية الآمنة.