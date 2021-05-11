السعودية تحذر من دعوات جهات خارجية لجمع التبرعات فى المملكة

وفى بيان رسمى، قال المتحدث الرسمى برئاسة أمن الدولة فى السعودية، إنه "نظرًا لما لوحظ فى الآونة الأخيرة من كثرة الرسائل والدعوات فى مواقع التواصل الاجتماعى من قبل جهات خارجية مجهولة تنشئ مواقع على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة فى العمل الخيرى خارج المملكة".
وأضاف البيان: "تحذر رئاسة أمن الدولة السعودية من الاستجابة لتلك الدعوات والرسائل أو تداولها، أو المشاركة فيها، وتحثّ الجميع على عدم التبرع لتلك الجهات لأن ذلك يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها فى المملكة".
كما جددت رئاسة أمن الدولة فى المملكة، دعوة الراغبين فى التبرع داخل المملكة إلى التوجه إلى القنوات المصرح لها فى الداخل، موضحة أنه فيما يخص التبرعات فى الخارج، فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هى "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".
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