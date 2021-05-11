جدة - نرمين السيد - وكانت الخارجية الإيرانية علقت على الملف الصوتى المسرب الذى تطرق فيه ظريف إلى "سيطرة قاسم سليمانى على الوزارة"، مشيرة إلى أن هذا "ملف مجزأ ومجموعة مختارة من محادثة داخلية مدتها 7 ساعات لا تعكس بأى حال من الأحوال مستوى الاحترام والمديح الكبير والتقدير الذى تحدث به وزير الخارجية" حول سليمانى.
وفى وقت سابق أفاد موقع "إيران إنترناشيونال"، بحصوله على ملف صوتى لوزير الخارجية الإيرانى فى مقابلة كان من المقرر نشرها بعد انتهاء الحكومة الحالية، أشار فيها إلى تدخلات قاسم سليمانى، القائد السابق لفيلق القدس، وأنه "ضحى بالدبلوماسية من أجل العمليات الميدانية للحرس الثورى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: إحالة قضية التسريب الصوتى لوزير الخارجية لمدعى عام طهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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