فيديو- اللقطات الأولى لسقوط 7 قتلى فى إطلاق نار قرب مدرسة ثانوية بروسيا

جدة - نرمين السيد - رصد فيديو الوضع بالقرب من مدرسة ثانوية فى روسيا فى أعقاب وقوع إطلاق نار مصحوبًا بانفجار، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية.





ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، وقع إطلاق النار فى إحدى مدارس مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان وسط روسيا. وقالت مصادر فى هيئة الطوارئ المحلية، إن مجهولين أطلقا النار فى المدرسة وترافق الهجوم مع انفجار، لافتة إلى أن أحد المهاجمين قاصر، وتم القبض عليه. كما قامت السلطات الروسية بإخلاء مبنى المدرسة عقب وقوع الحادث.

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