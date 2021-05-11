السعودية تفرض الحجر الصحي أسبوعًا على المسافرين إليها

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى فى السعودية، مساء الإثنين، فرض حجر صحى مدته أسبوع على الأجانب الواصلين إلى المملكة، وذلك فى أماكن تقرها الحكومة، بدايةً من 20 مايو الجارى، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مسؤول فى وزارة الداخلية إنه مع عودة فتح المملكة، سيكون على المستثنين من الإجراء، مثل السعوديين وطواقم السفر الجوى والدبلوماسيين، الخضوع للحجر الصحى فى منازلهم، إلا إذا كانوا حاصلين على التطعيم.

كما ألزمت الهيئة شركات الطيران بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة لإقامة المسافرين الخاضعين للحجر الصحى، على أن تضاف التكلفة إلى سعر تذكرة الطيران.

وبحسب الهيئة، فإنه لا يتعين على الحاصلين على التطعيم الكامل الخضوع لحجر صحى إذا قدموا شهادة بذلك.

وبحسب الإجراءات المتبعة فى السعودية، يتعين على المسافرين الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 8 أعوام، تقديم نتيجة سلبية لفحص "بى.سى.آر"، لكشف فيروس كورونا، بما لا يتجاوز 72 ساعة قبل موعد الرحلة.