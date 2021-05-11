عاجل.. مقتل 7 أشخاص إثر إطلاق نار فى مدرسة بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فى هيئة الطوارئ المحلية، إن مجهولين أطلقا النار فى المدرسة وترافق الهجوم مع انفجار. وأضافت المصادر، أن أحد المهاجمين قاصر وتم القبض عليه، فيما قامت السلطات بإخلاء مبنى المدرسة عقب وقوع الحادث.

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