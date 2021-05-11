الأمم المتحدة تدعو موظفيها للتلقيح بـ ”سبوتنيك V” في الدول التي وافقت...

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن منظمته تدعو كل موظفيها للتلقيح ضد كورونا باللقاح الروسي في الدول التي تمت فيها الموافقة عليها من قبل المنظمين الطبيين المحليين.

وقال غوتيريش في حديثه لوسائل الإعلام الروسية عشية زيارته إلى موسكو: "ندعو موظفينا العالمين في الدول التي يستخدم فيها لقاح "سبوتنيك V" للتلقيح ضد كورونا لتلقي هذا اللقاح".

وأضاف: "قد تلقى العديد من الموظفين الأمميين لقاح "سبوتنيك V" وخاصة في روسيا. ونريد أن تكون لدينا إمكانية لاستخدامه، لكننا نتوقع موافقة من منظمة الصحة العالمية".

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه عبر الفيديو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إن روسيا جاهزة لتقديم لقاح "سبوتنيك V" للموظفين الأممين، مشيرا إلى أن هذه المنظمة العالمية قد قدمت طلبات أكثر من مرة حول توريد اللقاح الروسي.