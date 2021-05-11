9 قتلى في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة كازان الروسية

قتل تسعة أشخاص بينهم ثمانية أطفال وأصيب 10 آخرون في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة كازان الروسية، اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر في الشرطة الروسية لوكالة تاس: ”قتل ثمانية أطفال ومعلم وأصيب عشرة آخرون نقل أربعة منهم إلى المستشفى“.

وبدأ شخصان بإطلاق النار على المدرسة رقم 175 في كازان، بحسب تاس.

وأضافت الوكالة أنه تم اعتقال أحد المهاجمين ويبلغ من العمر 17 عامًا، بينما المهاجم الثاني ما يزال في المدرسة.

وتم إجلاء الأطفال من المدرسة، كما قفز بعض الطلاب من النوافذ هربا من المهاجمين.