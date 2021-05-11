أبو الغيط يندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، بالقصف الجوي الإسرئيلي على قطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن مقتل 21 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، وهو ما وصفه أبو الغيط "بالاستعراض البائس للقوة على حساب دماء الأطفال".
وقال أبو الغيط: " الهجمات الإسرائيلية عشوائية وغير مسؤولة، تحركها نزعات انتقام وحسابات سياسية داخلية، واستعراض بائس للقوة على حساب دماء الأطفال"، في بيان لجامعة الدول العربية.
وحمل أبو الغيط إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، مؤكدا أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وتسامح الحكومة مع المتطرفين اليهود المعادين للفلسطينيين والعرب، هو ما أدى إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطيرز
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالعمل فورا على وقف هذا العدوان الإسرائيلي، في القدس وغزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد أبو الغيط على أن الاستفزازات الإسرائيلية لا زالت تتواصل في القدس، في تحد لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن ما يجري في باحات الأقصى من عنف، يمس المسلمين جميعا وهم على أعتاب عيد الفطر المبارك.
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