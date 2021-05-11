عاجل.. ارتفاع حصيلة إطلاق النار فى روسيا إلى 11 قتيلا بينهم 9 أطفال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، وقع إطلاق نار مصحوبًا بانفجار بالقرب من إحدى المدارس الثانوية فى مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان وسط روسيا. وقالت مصادر فى هيئة الطوارئ المحلية، إن مجهولين أطلقا النار فى المدرسة وترافق الهجوم مع انفجار، لافتة إلى أن أحد المهاجمين قاصر، وتم القبض عليه.

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