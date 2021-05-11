عاجل.. مقتل مسلح ثان فى حادث إطلاق النار بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت حصيلة إطلاق النار فى روسيا، صباح اليوم الثلاثاء، قد ارتفعت إلى 11 قتيلا، بينهم 9 أطفال، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.
ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، وقع إطلاق نار مصحوبًا بانفجار بالقرب من إحدى المدارس الثانوية فى مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان وسط روسيا.
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