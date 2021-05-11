عاجل.. إخلاء المحكمة العليا فى بولندا للاشتباه بوجود قنبلة

جدة - نرمين السيد - ولم تشر التقارير حتى اللحظة إلى تفاصيل الواقعة، فيما تشهد عدد من الدول الأوروبية ارتفاعًا فى وتيرة العمليات الإرهابية خلال الآونة الأخيرة، وسط مساعٍ لإصدار قوانين فى واجهة المتطرفين والإرهابيين بعدد من دول الاتحاد الأوروبى.

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