إثيوبيا: لقاءات المبعوث الأمريكى حول سد النهضة ناجحة ونود استئناف المفاوضات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، قالت الخارجية الإثيوبية إنها أكدت للمبعوث الأمريكى تمسك أديس أبابا بمفاوضات دبلوماسية فى ملف سد النهضة. وقالت أديس أبابا إنها تأمل أن تسفر جهود رئيس الكونغو عن استئناف مفاوضات سد النهضة. وتأتى التصريحات الإثيوبية فى ظل تآكل الوقت المتاح لعملية الملء الثانية لسد النهضة، والتى ترفضها مصر والسودان لما سيكون لها من أضرار جسيمة وخطيرة على الأمن المائى وحياة مئات الملايين من المواطنين فى البلدين.

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