جدة - نرمين السيد - ندد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقصف الجوى الإسرئيلى على قطاع غزة، والذى أسقط 21 شهيداً فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، واصفاً هذه الهجمات بالعشوائية وغير المسئولة، والتى تحركها نزعات انتقام وحسابات سياسية داخلية، واستعراض بائس للقوة على حساب دماء الأطفال.





وحمل أبو الغيط إسرائيل مسئولية هذا التصعيد الخطير، مؤكداً أن الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس، وتسامح الحكومة مع المتطرفين اليهود المعادين للفلسطينيين والعرب، هو ما أدى إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير، مطالباً المجتمع الدولى بالعمل فوراً على وقف هذا العدوان الإسرائيلى، فى القدس وغزة وكافة الأراضى الفلسطينية المحتلة. وشدد أبو الغيط على أن الاستفزازات الإسرائيلية لا زالت تتواصل فى القدس، فى تحدٍ لمشاعر المسلمين فى جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن ما يجرى فى باحات الأقصى من عنف، يمس المسلمين جميعاً وهم على أعتاب عيد الفطر المبارك. وذكر مصدر مسئولٌ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب يُعقد اليوم، بتقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تداعيات الوضع فى القدس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط: إسرائيل تستعرض قوتها على حساب دماء الأطفال فى غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.