موعد مباراة النصر والعين القادمة 2021/05/14 في الدوري السعودي والقناة وترتيب جدول الدوري

موعد مباراة النصر والعين القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، يحل فريق النصر ضيفاً صقيلاً على فريق العين الجمعة القادمة 2021/05/14، في أطار مباريات الجولة أل 27 من عمر مسابقة الدوري السعودي، والتي دخلت مراحلها الأخيرة والحاسمة، تقام المباراة على ملعب أستاد مدينة الملك سعود الرياضية وتنقلها قناة السعودية الرياضية، النصر السعودي يسعى لاستكمال نتائجه الجيدة خلال الفترة السابقة بعد تأهله في البطولة الأسيوية إلي الدور أل 16، حقق فوزاً غالياً ومثيراً في الجولة السابقة على الفيصلي بنتيجة 4-3 ليصل للنقطة 39، ويفصله 5 نقاط عن فريق التعاون صاحب المركز الرابع برصيد 44 نقطة، المربع الذهبي الذي يسعى لنهاية الدوري وهو يحتل أحد أركانه للعب في البطولة الأسيوية العام القادم.

موعد مباراة النصر والعين القادمة

المباراة سوف تلعب الجمعة القادمة 2021805/14 في تمام الساعة 18.20 بتوقيت القاهرة، 19.20 بتوقيت مكة المكرمة، 20.20 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 26 15 6 5 4 23:50 27 51 2 الشباب 26 14 6 6 4 37:52 15 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 27 12 8 7 3 26:40 14 44 5 النصر 26 11 6 9 4 36:46 10 39 6 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 7 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 26 10 5 11 4 48:40 -8 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 27 8 9 10 3 38:37 -1 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراةموعد مباراة النصر والعين في الدوري

يدخل العالمي المباراة باحثاً عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط خاصة أن منافسه في وضع حرج في المسابقة، فهو يحتل الترتيب أل 16 والأخير في جدول المسابقة وبنسبة 99% هبط إلي دوري الدرجة الأولى، النصر قبل اللقاء في المركز الخامس برصيد 39 نقطة من خوض 26 مباراة، حقق الفوز في 11 وتعادل في 6 وخسر 9 مباريات وكانت نتيجة مباراة الفريقين في الدور الأول قد انتهت بفوز النصر على نادي العين بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ويسعى العالمي لتكرار النتيجة اليوم.

المباراة العين السعودي* النصر السعودي البطولة الجولة أل 27 من الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت الجمعة القادمة 2021/05/14 الساعة 18.20 بتوقيت القاهرة، 19.20 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب أستاد مدينة الملك سعود الرياضية القنوات الناقلة قناة السعودية الرياضية

بطاقة مباراة النصر والعين في الدوري السعودي