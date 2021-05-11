سامسونج تتحدى الجميع بهاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطي بمواصفات رائدة

سامسونج Galaxy Z Fold3، تواصل عملاق صناعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية، تحقيق نجاحها الكبير في تميزها بسلاسل الهواتف القابلة للطي الرائدة، والتي أصبحت علامة مميزة لتلك الشركة عن مثيلاتها من الشركات المنافسة، ما دفعها للكشف عن السلسلة الجديد جالكسي فولد3، جوال عصري رائد بخصائص أحدث، تفادت مشكلات الإصدارات السابقة، تجمع بين الموبايل القابل للطي وبين التابلت أو الجهاز اللوحي، مع العلم أن مثل تلك الهواتف لاقت قبولاً كبيرًا من فئات مختلفة من المواطنين في جميع أنحاء العالم، لذا يحمل معه إمكانيات رائعة وفقًا للتسريبات التي كشفت عنها العديد من المواقع الأجنبية، أبرزها احتوائه على شاحن سريع بقوة 25 واط يدعم الشحن السلكي واللاسلكي.

مواصفات سامسونج Galaxy Z Fold3

أما عن أبرز المواصفات التي من المتوقع أن يحملها هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3، وضعية البطارية الضخمة التي تم تصميم الشحن السريع الذي تحدثنا عنه عَاليه، لذا ستكون سِعتها 4400 مللي أمبير مكونة من خليتين مستقلتين، كما يحمل شاشة فائقة الدقة من نوع سوبر أموليد بمتوسط 6 بوصة للشاشة الخارجية، بينما تكبر الشاشة الخارجية عنها لتبلغ 7.5 بوصة، مصنوع من الدرع الخزفي على غرار هواتف آيفون 12 برو، وسيكون متاحًا بالأسواق خلال الصيف الجاري على أقصى تقدير بحلول شهر أغسطس المقبل، وسيعمل على Snapdragon 888 الأشهر.

يأتي هاتف سامسونج فولد 3 الجديد مقاومًا للماء.

يدعم الموبايل قلم S Pen.

مزود بكاميرا تحت الشاشة فائقة الدقة.

سيتم طرحه بتشكيلة من الألوان الرائعة منها الأسود والأبيض.

يبلغ متوسط سعره المتوقع 650 دولار أمريكي وما يُعادله من العملات المحلية.

يحمل المستشعرات الأساسية من بلوتوث وسماعات وغيرها.

يحمل مجموعة متنوعة من الكاميرات مختلفة الدقة الداعمة لخاصية التصوير السينمائي.

مواصفات أساسية وإضافية

اللافت للذكر أن النجاح الذي تحققه هواتف samsung القابلة للطي، دفعت شركة أبل الأمريكية للكشف لأول مرة عن اعتزامها طرح أول هاتف آيفون قابل للطي iphone fold خلال الشهور المقبلة، وهو سيكون مما لا شك فيها منافسًا قويًا لمثل تلك النوعية من الهواتف.