متى عيد الفطر 2021 في السعودية وموعد تحري هلال شهر شوال 1442

متى عيد الفطر 2021 في السعودية، سنتابع مع حضراتكم متابعينا في المملكة العربية السعدية من خلال موقع ثقفني على إجابة السؤال المتعلق متى عيد الفطر 2021 في السعودية، فقد قامت الحكومة السعودية بالإعلان عن ميعاد الأجازة المستحقة للعاملين في القطاعات المختلفة داخل ارجاء المملكة العربية السعودية، وبالتاكيد لن تقم بإعلان موعد الأجازة بدون التعرف على موعد أولى أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 2021 في ضوء الحسابات الفلكية التي قامت بإجرائها سواء في المملكة أو في غيرها من الدول العربية الأخرى، لذا نجد أن هناك الكثيرين من الطلاب والعاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص على حد سواء يريدون التعرف على موعد أولى أيام عيد الفطر كي يتمتعون بالأجازات، وهذا ما سنوضحه لكم من خلال ها المقال متابعينا:

متى عيد الفطر 2021 في السعودية

والآن سنتعرف معًا على الغجابة النتعلقة بالسؤال الىتي متى عيد الفطر 2021 في السعودية، بناءً على الحسابات الفلكية فإن أولى أيام عيد الفطر سيكون في يوم الخميس الموافق 13 من شهر مايو الجاري لعام 2021، كما أنها ستقوم بالتحري اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر مايو الموافق 2021 بعد غروب الشمس، والذي من المقرر إعلانه بأن الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم أعادة الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وبأن الخميس هو أولى أيام عيد الفطر المبارك، وعليه فقد تم الغقرار أن الأجازات ستتم من بداية يوم السبت الموافق 25 من شهر رمضان وستستمرحتى انتهاء عيد الفطر المبارك.

موعد تحري عيد الفطر 2021 في السعودية

وبعد التعرف على التفاصيل الخاصة متى عيد الفطر 2021 في السعودية، فوجب الإشارة إلى أنه من المقرر تحري هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء والذي يوافق 29 من رمضان لعام 1442 والموافق ميلادي 11 من شهر مايو.