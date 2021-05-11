موعد مباراة الاتفاق والشباب القادمة 2021/05/14 في الدوري والقناة وترتيب جدول الدوري السعودي

موعد مباراة الاتفاق والشباب في أطار مباريات الجولة أل 27 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، يبحث الليوث عن أستعادة الصدارة من جديد عندما يلتقي الفريق مع منافسة نادي الاتفاق صاحب الملعب والمباراة، يوم الجمعة القادمة 2021/05/14 على ملعب أستاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام شرق المملكة، كان الشباب قد تلقى هزيمة قاسية الأسبوع الماضي من منافسه الأول على اللقب نادي الهلال السعودي بخماسية مقابل هدف، مما جعله يترك صدارة الترتيب الذي ظل محافظ عليه طيلة 17 جولة سابقة، وتنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية وتقام عدة لقاءات هامة في الدوري في نفس الجولة منها الهلال والباطن، والنصر ضد العين وفيما يلي موعد المباراة.

موعد مباراة الاتفاق والشباب القادمة في الدوري والقناة الناقلة

تنطلق المباراة يوم الجمعة القادمة 14 مايو في تمام الساعة 17.50 بتوقيت القاهرة 18,50 بتوقيت مكة المكرمة، 19.50 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD 1 ولم يتحدد معلق المباراة حتى الآن.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 26 15 6 5 4 23:50 27 51 2 الشباب 26 14 6 6 4 37:52 15 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 27 12 8 7 3 26:40 14 44 5 النصر 26 11 6 9 4 36:46 10 39 6 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 7 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 26 10 5 11 4 48:40 -8 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 27 8 9 10 3 38:37 -1 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين 2021موعد مباراة الاتفاق والشباب في الدوري

يدخل الشباب السعودي المباراة وعينه على الفوز والحصول على الثلاث نقاط، لاستعادة الصدارة من جديد التي يحتلها الهلال قبل هذه الجولة برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب الوصافة برصيد 48 نقطة، بينما المنافس ليس بالفريق الضعيف أو الصعب فالاتفاق يحتل المركز السادس برصيد 38 نقطة، ويأمل في الفوز للتقدم خطوة في الجدول على أمل الفوز بمقعد في المربع الذهبي المؤهل للبطولات الأسيوية العام القادم، خاصة وأن المباراة تلعب على ملعبه وكنت نتيجة الدور الأول قد انتهت بفوز الشباب بهدف نظيف.

المباراة الاتفاق & الشباب البطولة الجولة أل 27 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت الجمعة القادمة 2021/05/14 الساعة 17.50 بتوقيت القاهرة، 18.50 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب نادي الاتفاق استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام القنوات الناقلة القناة الرياضية السعودية الأولى KSA SPORTS HD 1

بطاقة مباراة الاتفاق والنصر القادمة