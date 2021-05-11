الصفدي : ما يجري في منطقة الشيخ جراح والحرم القدسي الشريف يجب أن يتوقف

دوت الخليج :- قال وزير الخارجية ايمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن في واشنطن ان في هذه المرحلة الحساسة نحاول جميعا خفض التصعيد والقدس مسألة أساسية ومفصلية .
واضاف الصفدي ان ما يجري في منطقة الشيخ جراح والحرم القدسي الشريف يجب أن يتوقف .
واشار ان الأولوية لإيقاف التصعيد والعودة للالتزام بالأطر القانونية والتوقف عن محاولة تغييرها .
وبين ان حل الدولتين هو الخيار الوحيد ونتوقع من إدارة الرئيس بايدن الدفع باتجاه العودة لهذا المسار
ونوه ان استقرار القدس يصب في مصلحة استقرار وأمن المنطقة كلها .
و بدوره قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ان على جميع الأطراف خفض التصعيد في القدس ولا بد من اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء التوتر .
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