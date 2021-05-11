تقترب من 1.5 مليار.. الصين تعلن تعداد سكانها الجديد

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، إن عدد السكان فى الصين بلغ 1.41178 مليار نسمة، لافتة إلى أن هذا الرقم لا يشمل سكان هونج كونج وماكاو وتايوان والأجانب الذين يعيشون فى 31 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية فى البر الصينى الرئيسى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وتحتل الصين المرتبة الأولى عالميًا، دون منازع، من حيث عدد السكان برقم يقترب من الميار ونصف المليار نسمة، تليها الهند بعدد يزيد قليلا عن مليار وثلاثمائة مليون نسمة، ثم الولايات المتحدة بنحو 336 مليون نسمة، وإندونيسيا بما يقرب من 267 مليون نسمة.
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