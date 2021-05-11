جيش الاحتلال: إطلاق 345 صاروخا من غزة سقط منها 255 على مدن إسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، أعلن اليوم الثلاثاء، قصف 130 هدفًا عسكريًا فى غزة، ما أسفر عن مقتل 15 ناشطًا فلسطينيًا من حركتى حماس والجهاد، على حد زعمه.
ووفقًا لما نقلته "فرانس برس"، زعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردًا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.
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