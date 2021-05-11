السودان: لن نقف مكتوفى الأيدى أمام ملء سد النهضة وموقفنا ثابت فى الفشقة

جدة - نرمين السيد - حذر وزير شؤون مجلس الوزراء السودانى خالد عمر، اليوم الثلاثاء، من أن ملء إثيوبيا الثانى لسد النهضة بصورة أحادية يهدد الأمن القومى للسودان، مشددًا على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدى إزاء ذلك، وأن موقف الخرطوم لم يتغير فى ملف الفشقة وسد النهضة.





وفى حوار لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الثلاثاء، قال الوزير خالد عمر: "لم تتغير مواقف السودان من القضيتين، ففى موضوع سد النهضة، يتبنى موقفًا إيجابيًا من قيام السد، ويشترط التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم، وهذا موقف ثابت. ما حدث هو تغير الموقف الإثيوبى، وتنفيذ الملء الأول بصورة أحادية، والشروع الآن فى ملء ثانٍ يتضرر منه السودان دون اتفاق ملزم".

وتابع: "أما موضوع الفشقة، فموقفنا ثابت منذ 1902 هى أرض سودانية تم اغتصابها واحتلالها، والسودان قائم بتصحيح وضعية مختلة، مسنودًا بالقانون الدولى والشرعية الدولية، وتثبت العلامات الحدودية على الأرض سودانية الفشقة. ظل السودان باستمرار يتمسك بأرضه، مصممًا على عدم التفريط فى سيادته عليها، من دون أن يرفض أى شكل من أشكال التعاون مع الجارة إثيوبيا، بما لا يخل بسيادته وسيطرته على أراضيه".

وردًا على سؤال عن التحرك السودانى إذا استمر تعنت الإثيوبيين، قال وزير شؤون مجلس الوزراء السودانى: "نحن أصحاب حق، وسيطرق السودان كل الأبواب لإيقاف الضرر الواقع عليه، لأن خطوة الملء الأحادى مهدد مباشر لأمنه القومى، ولن نقف مكتوفى الأيدى فى هذا الأمر.. هذه معركة الشعب السودانى كله".