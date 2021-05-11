الحرس الثورى يكذب واشنطن: أطلقنا أعيرة تحذيرية ضد سفن أمريكية فى مضيق هرمز

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال الحرس الثورة فى بيان له: "رواية المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية حول توجيه سفن أمريكية تحذيرات إلى 13 قارب إيرانى غير صحيحة، وهى هروب إلى الأمام".

وأضاف: "واجهت بحرية الحرس الثورى، أثناء تنفيذ مهامها الاعتيادية اليومية فى المياه الإيرانية فى الخليج، 7 سفن بحرية أمريكية فى مضيق هرمز بينما كانت تقوم بممارسات استفزازية غير مهنية مثل تحليق مروحيات وإطلاق رصاص من دون أى هدف".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، أمس الإثنين، أن زوارق سريعة تابعة للحرس الثورى الإيرانى نفذت مناورة غير آمنة وغير احترافية أمام سفن تابعة للبحرية الأمريكية فى مضيق هرمز.

وأشار بيان الحرس الثورى إلى أن "بحرية الحرس الثورى قامت فى إطار قوانين الملاحة البحرية، بإطلاق تحذيرات ضد السفن الأمريكية، ردًا على سلوكها الخطير وغير المهنى، مما أدى إلى تعديل سلوكها ومتابعة مسيرها".

وشدد الحرس الثورى الإيرانى على أن "التواجد الأمريكى غير المشروع، عامل زعزعة الاستقرار والخطر فى المنطقة، بما فى ذلك مضيق هرمز ومياه الخليج"، مؤكدًا أنه يتعين "على الأمريكيين الالتزام بقوانين الملاحة الدولية بجدية فى مضيق هرمز والخليج".

وأضاف البيان بلهجة تحذيرية: "الممارسات الخطيرة للقوات الأجنبية فى مياه الخليج، بما فى ذلك القوات الأمريكية، خط أحمر بالنسبة إلى القوات البحرية فى الحرس الثورى، وقواتنا سترد بحزم وشجاعة على أى خطأ فى الحسابات الأمريكية فى مضيق هرمز ومياه الخليج".