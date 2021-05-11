تايوان تعيد فرض قيود كورونا بعد ظهور بؤر تفش جديدة

جدة - نرمين السيد - وبحسب مركز السيطرة على الأمراض فى تايوان، سوف يتم تقييد التجمعات فى الأماكن المغلقة وقصرها على أقل من 100 شخص، وقصر الفعاليات بالأماكن المفتوحة على 500 شخص خلال الأربعة أسابيع المقبلة.

وتعد هذه أول مرة تشدد فيها تايوان إجراءات مكافحة فيروس كورونا منذ تخفيفها منتصف العام الماضى.