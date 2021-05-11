بوتين يأمر بمراجعة قوانين ترخيص السلاح بعد إطلاق نار دموى فى روسيا

جدة - نرمين السيد - أمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بمراجعة قوانين حمل الأسلحة فى روسيا، وذلك بعد إطلاق نار دموى فى مدرسة فى مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان، وأسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 20 آخرين.





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