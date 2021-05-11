أمير الكويت يدين التصعيد الإسرائيلى المأساوى فى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "الرأى" الكويتية، جدد الشيخ نواف موقف بلاده "المبدئى والحازم تجاه مثل هذه الممارسات اللاإنسانية، وطالب سلطات الاحتلال التوقف عنها على الفور واحترام حق الفلسطينيين بممارسة شعائرهم فى القدس الشريف".
كما أكد على وقوف دولة الكويت إلى جانب الشعب الفلسطينى ودعم كافة الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطينى من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
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