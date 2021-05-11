إعلام إيرانى: محادثات فيينا تصل لطريق مسدود

جدة - نرمين السيد - وتخوض إيران والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة لإعادة إحياء الاتفاق النووى المنهار، عقب خروج الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، منه وإعادة تفعيل نظام العقوبات على طهران، وهو ما دفع الأخيرة إلى خرق التزاماتها الواردة بالاتفاق النووى.

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