روسيا عن اتهامات أمريكا بشأن الهجوم الإلكترونى: افتراءات

جدة - نرمين السيد - وفى بيان رسمى، قالت السفارة الروسية بالولايات المتحدة: "نرفض رفضا قاطعا الافتراءات التى لا أساس لها من صحة"، مشددة على أن "روسيا لا تمارس نشاطا خبيثًا فى الفضاء الافتراضى".

كما نوه بيان السفارة إلى أن موسكو دعت مرارًا إلى الحوار مع واشنطن فيما يتعلق بقضايا أمن المعلومات الدولية، لافتة إلى أنها اقترحت، العام الماضى، أن تتواصل واشنطن بشكل مباشر مع مركز التنسيق الوطنى الروسى لحوادث الكمبيوتر لمعالجة تلك القضايا.

وأكدت السفارة الروسية أنها "لا تمتلك حاليًا معلومات بشأن طلبات للمساعدة من الجانب الأمريكى".

ويأتى البيان الروسى ردًا على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكى جو بايدن، وقال فيها إنه لا وجود لأدلة على ضلوع الحكومة الروسية فى الهجوم الالكترونى على خط أنابيب النفط، لكنه أضاف فى الوقت ذاته أن "هناك مؤشرات على أن برنامج الفدية (رانسوم وير) موجود فى روسيا".

فيما حدد مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى" مجموعة "دارك سايد" باعتبارها الجهة التى تقف وراء الهجوم الذى استهدف شركة "كولونيال بايبلاين"، وهى مجموعة غامضة ظهرت العام الماضى، وتسعى إلى اختراق وتجميد أنظمة الكمبيوتر بالشركات وتجبرها على دفع مبالغ مالية لفتحها.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت حالة الطوارئ الإقليمية فى العاصمة واشنطن و17 ولاية بعد الهجوم الإلكترونى، أمس الإثنين، بعد تعرض شركة تدير خط أنابيب طاقة لهجوم.