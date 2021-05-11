موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد القادمة الأربعاء والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإسباني

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد، لا يزال الدوري الإسباني مشتعلاً، ولا تزال المنافسة قوية بين أتلتيكو مدريد المتصدر، وريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة صاحب المركز الأول، وتقام المباراة لحساب الجولة 36 من عمر الدوري الإسباني، ويستضيف أحداث اللقاء المنتظر، استاد واندا ميترو بوليتانو وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021، ويدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو محتل المركز الأول برصيد 77 نقطة، جمعها من 35 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 8 وخسر 4 مباريات، ويسعى للفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، ومواصلة تصدره للدوري الإسباني، والحصول على اللقب الغالي، رغم المنافسة الشرسة بينه وبين الريال وبرشلونة، حيث أن الفارق بينهم نقطتين فقط، لذلك لا خيار أمام أتلتيكو مدريد سوى الفوز وانتزاع النقاط الثلاث.

وفي المقابل يسعى ريال سوسييداد للفوز بالمباراة، وقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد وجماهيره، وتغيير خريطة الدوري الإسباني، ويحتل ريال سوسييداد المركز الخامس برصيد 56 نقطة، جمعها من 35 مباراة حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 11 وخسر 9 مباريات، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد

يستضيف ملعب واندا ميترو بوليتانو أحداث اللقاء الهام، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

20:00:- الثامنة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

23:00:- الحادية عشر بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت والبحرين واليمن والأردن وفلسطين وقطر.

24:00:- الثانية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 35 23 8 4 3 22:61 39 77 2 ريال مدريد 35 22 9 4 3 26:60 34 75 3 برشلونة 35 23 6 6 3 33:80 47 75 4 إشبيلية 35 22 5 8 3 29:51 22 71 5 ريال سوسييداد 35 15 11 9 3 35:53 18 56 6 ريال بيتيس 35 15 9 11 3 47:45 -2 54 7 فياريال 35 13 13 9 3 42:53 11 52 8 سيلتا فيغو 35 12 11 12 3 53:50 -3 47 9 أتلتيك بيلباو 35 11 13 11 3 38:46 8 46 10 غرناطة 35 13 6 16 3 57:44 -13 45 11 قادش 35 11 10 14 3 50:31 -19 43 12 أوساسونا 35 10 11 14 3 43:33 -10 41 13 فالنسيا 35 9 12 14 3 51:46 -5 39 14 ليفانتي 35 9 12 14 3 50:40 -10 39 15 خيتافي 35 8 10 17 3 41:26 -15 34 16 ديبورتيفو ألافيس 35 7 11 17 3 54:30 -24 32 17 بلد الوليد 35 5 16 14 3 49:32 -17 31 18 هويسكا 35 6 12 17 3 52:33 -19 30 19 إلتشي 35 6 12 17 3 52:29 -23 30 20 إيبار 35 6 11 18 3 46:27 -19 29

ترتيب الدوري الإسبانيالقنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث أنها تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني، في الوطن العربي وشمال أفريقيا، ولذلك سوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports HD 1.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “رؤوف خليف”.

المباراة أتلتيكو مدريد – ريال سوسييداد البطولة الدوري الإسباني الموعد والتوقيت الأربعاء 12 مايو – العاشرة بتوقيت القاهرة الملعب واندا ميترو بوليتانو القنوات الناقلة beIN Sports HD1

بطاقة مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد