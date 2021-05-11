عاجل.. انطلاق صفارات الإنذار فى عسقلان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بانطلاق صفارات الإنذار فى عسقلان، وذلك بعد اندلاع النار فى مصنع بالمدينة نتيجة للقصف الصاروخى الذى انطلق من غزة.





وبحسب القناة الإخبارية، طلب الجيش الإسرائيلى من سكان عسقلان البقاء داخل الملاجئ حتى إشعار آخر. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، أعلن اليوم الثلاثاء، قصف 130 هدفًا عسكريًا فى غزة، زاعما أن القصف جاء ردًا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.

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