إسرائيل تعلن توسيع العمليات ضد غزة دون قيود زمنية

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس الأركان العامة الإسرائيلية، الجنرال أفيف كوخافى، اليوم الثلاثاء، أوامر بمواصلة استهداف مواقع فى قطاع غزة، بزعم استهداف مخازن الوسائل القتالية لحركتى حماس والجهاد.





وفى منشور عبر صفحته على "تويتر"، قال أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى للإعلام بالعربية، إن رئيس الأركان شدد على ضرورة استعداد كافة المقار "لتوسيع المعركة دون قيود زمنية".

كما أمر كوخافى، بتعزيز فرقة غزة بقوات إضافية تشمل لواء مشاة، ومدرعات، ومواصلة جاهزية قوات الدفاع الجوى والاستخبارات.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، وافق وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، على السماح للجيش باستدعاء 5 آلاف من جنود الاحتياط فى إطار الاستعداد لمزيد من التصعيد.

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم تكليف القوات الإسرائيلية بمهام مختلفة على طول الحدود الجنوبية، لدعم أنشطة قيادة الجبهة الداخلية المسؤولة عن سلامة المستوطنين الإسرائيليين.