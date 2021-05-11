الأمم المتحدة: على إسرائيل احترام القانون الإنسانى الدولى

جدة - نرمين السيد - طالبت ميشيل باشليه، المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فى جنيف، السلطات الإسرائيلية باحترام القانون الإنسانى الدولى ولا سيما المبادئ الأساسية المتعلقة بسير العمليات العدائية.





وقال باشليه، "بجب أن تمتنع إسرائيل عن الإجراءات العقابية مثل الإغلاق والقيود الإضافية التى تعاقب جميع السكان المدنيين فى غزة، وأن تضمن ممارسة الحق فى حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وأنه لا يجوز استخدام القوة ضد من يمارسون حقوقهم بشكل سلمى"، داعية لمضاعفة الجهود لتهدئة الوضع وتجنب المزيد من العنف.

كما أعربت ميشيل باشليه، فى بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف فى الأراضى الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية فى الأيام الماضية.