تقارير: إسرائيل اعتقلت 400 فلسطينى بينهم 61 طفلاً خلال أبريل

جدة - نرمين السيد - أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل اعتقلت 402 من الفلسطينيين فى شهر أبريل الماضى، لافتة إلى أن نصفهم من مدينة القدس التى تشهد مواجهات مستمرة منذ ما يقارب الشهر.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، كشف تقرير لـ "هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير الفلسطينى، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادى حلوة القدس"، عن أن هناك 61 طفلاً و7 نساء من بين المعتقلين. وحسبما نقلت "رويترز"، أوضحت المؤسسات الفلسطينية فى تقريرها أن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية أبريل، 4.400 أسير، بينهم 39 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين فى سجون الاحتلال نحو 160 طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 430 معتقلاً".

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