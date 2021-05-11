جدة - نرمين السيد - و كان قد صرح السفير حسام زكى، أن ذلك الاجتماع تقرر عقده لبحث الجرائم الاسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية خصوصا المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، والمخططات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خصوصا فى حى الشيخ جراح فى محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث الجرائم الإسرائيلية فى القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.