طهران: نوافذ الأمل مفتوحة لحل الخلافات بين إيران والسعودية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال ربيعى: "عبر السنين، دعمنا ورحبنا بالحوار مع جيراننا، بما فى ذلك المملكة العربية السعودية، واليوم هناك نوافذ أمل مفتوحة لحل الخلافات بين طهران والرياض".

وأشار إلى أنه "لحل سوء التفاهم والخلافات، عقدت جولتان من المفاوضات بين البلدين حتى الآن. وبالإضافة إلى القضايا الثنائية، تمت أيضا مناقشة القضايا الإقليمية، لكننا لا نستطيع الخوض فى التفاصيل حتى تنتهى المفاوضات".

وأوضح ربيعى، أن "المفاوضات جرت على مستوى الممثلين الخاصين فى الحكومتين، وستستمر حتى الحصول على نتيجة، ونحن مصممون على معالجة كل الخلافات التى تتسبب فى إزعاج لدول المنطقة، ونعتقد أن الوقت مناسب الآن لإنهاء هذه الخلافات وإحياء الأمن وحسن الجوار والأخوة بين دول المنطقة".

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت، أمس الإثنين، عن محادثات بين إيران والسعودية، لافتة إلى أن "الهدف من المحادثات الإيرانية السعودية كان مناقشة العلاقات الثنائية والإقليمية".