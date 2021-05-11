وزارة التربية العراقية .. رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 نتائج الامتحانات التمهيدية

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وزارة التربية العراقية تنشر رابط نتائج الثالث المتوسط 2021، نتائج الامتحانات التمهيدية لمرحلة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2020 – 2021 ، حيث انتظر الطلبة والطالبات الإعلان عن نتائج الامتحانات التمهيدية بجميع المحافظات العراقية، الكرخ والرصافة، وديالي وكركوك والقادسية وغيرهم من المحافظات .
بعد تصحيح الامتحانات ورصد درجات الطلبة والطالبات بجميع المواد الدراسية التي أدوا بها الامتحاناتـ أعلنت وزارة التربية العراقية رابط نتائج الثالث المتوسط، وكان يبحث العديد من الطلبة عن نتائج الثالث المتوسط 2021 بالعراق، حيث أدي الطلبة بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية امتحانات نصف السنة الدراسية 20 مارس 2021 الماضي، وبعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني سيتم إعلان النتائج عبر صفحة وزارة التربية العراقية.نتائج الثالث المتوسط 2021
كما ذكر بيان الوزارة أن المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً يُلزم جميع المديريات العامة للتربية في جمع المحافظات عدا إقليم كردستان، بأن يتم امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين لاختبارات نص السنة للعام الدراسي 2020-2021 لتصبح امتحانتهم يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021 وتستمر فترة الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 ، ولا يشمل الامتحان أعلاه طلبة الكورسات كونهم مشمولين بنظام الإعادة .الثالث متوسط بالعراق
عبر بيان رسمي من وزارة التربية العراقية قد تم تحدد ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي) للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي 2020-2021، حيث أعلنت وزارة التربية ضوابط تنقل الطلبة من الصفوف المنتهية، الثالث المتوسط والسادس الإعدادي، للنصف الثاني من العام الدراسي وذكر البيان أن التعليميات تنص على، أنه سيتم نقل الطلبة بين المديريات العامة للتربية بعد تقديم الطالب لما يثبت نقل محل سكنه هو وبقية أفراد الأسرة وذلك بغض النظر عن موقف الطالب فيما يخص النجاح أو الإكمال.
وجاءت شروط التنقل كما هو موضح في بيان وزارة التربية العراقية، وسنوافيكم بـ نتائج الثالث المتوسط 2021 حال ظهورها عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية العراقية.
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وزارة التربية العراقية تنشر رابط نتائج الثالث المتوسط 2021، نتائج الامتحانات التمهيدية لمرحلة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2020 – 2021 ، حيث انتظر الطلبة والطالبات الإعلان عن نتائج الامتحانات التمهيدية بجميع المحافظات العراقية، الكرخ والرصافة، وديالي وكركوك والقادسية وغيرهم من المحافظات .
بعد تصحيح الامتحانات ورصد درجات الطلبة والطالبات بجميع المواد الدراسية التي أدوا بها الامتحاناتـ أعلنت وزارة التربية العراقية رابط نتائج الثالث المتوسط، وكان يبحث العديد من الطلبة عن نتائج الثالث المتوسط 2021 بالعراق، حيث أدي الطلبة بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية امتحانات نصف السنة الدراسية 20 مارس 2021 الماضي، وبعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني سيتم إعلان النتائج عبر صفحة وزارة التربية العراقية.نتائج الثالث المتوسط 2021
كما ذكر بيان الوزارة أن المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً يُلزم جميع المديريات العامة للتربية في جمع المحافظات عدا إقليم كردستان، بأن يتم امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين لاختبارات نص السنة للعام الدراسي 2020-2021 لتصبح امتحانتهم يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021 وتستمر فترة الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 ، ولا يشمل الامتحان أعلاه طلبة الكورسات كونهم مشمولين بنظام الإعادة .الثالث متوسط بالعراق
عبر بيان رسمي من وزارة التربية العراقية قد تم تحدد ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي) للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي 2020-2021، حيث أعلنت وزارة التربية ضوابط تنقل الطلبة من الصفوف المنتهية، الثالث المتوسط والسادس الإعدادي، للنصف الثاني من العام الدراسي وذكر البيان أن التعليميات تنص على، أنه سيتم نقل الطلبة بين المديريات العامة للتربية بعد تقديم الطالب لما يثبت نقل محل سكنه هو وبقية أفراد الأسرة وذلك بغض النظر عن موقف الطالب فيما يخص النجاح أو الإكمال.
وجاءت شروط التنقل كما هو موضح في بيان وزارة التربية العراقية، وسنوافيكم بـ نتائج الثالث المتوسط 2021 حال ظهورها عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية العراقية.
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