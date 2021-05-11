دوت الخليج - بتول دانو تيكا - : نفذت الحركة الاسلامية والقوى الوطنية والمجتمعية الجمعة الماضية وقفة تضامنية مع القدس والاقصى قبالة ساحة المسجد الحسيني وسط عمان . وألقى عدد من القيادات والشخصيات كلمات أكدوا فيها نصرتهم للقدس وفلسطين وأهالي حي الشيخ جراح وسط حشود تهتف للاقصى وتؤكد بأن القدس خط أحمر . المدينة نيوز سجلت وقائع الوقفة واليكموها بالصوت والصوت :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو : وقفة الجامع الحسيني وسط البلد بعمان نصرة للقدس والاقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.