الاحتلال يجدد قصف غزة وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 26

القدس المحتلة ـ وكالات: أصيب 10 فلسطينيين ظهر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها طائرات حربية للاحتلال إسرائيلية، استهدفت عدة مواقع في أنحاء متفرقة في قطاع غزة فيما بلغت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع يوم أمس إلى 26 شهيدا، وإصابة 126 بجروح، بينهم أطفال ونساء، عدا عن الدمار الواسع الذي طال منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

واستهدفت طائرات الاحتلال استهدفت خلال القصف الأخير عددا من المواقع، والأراضي الزراعية، والمنشآت في مناطق عدة من القطاع ، ومركبة مدنية ، ما أدى إلى وقوع إصابات، تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات.

ولا يزال القصف الجوي متواصل ـ حتى إعداد الخبر ـ يرافقه قصف من قبل الزوارق الحربية بين الفينة والأخرى صوب مواقع قريبة من شاطئ البحر.

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