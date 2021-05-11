وصفت إسرائيل بالإرهاب.. استقالة قيادية ألمانية بعد ضغوط حزبية

جدة - نرمين السيد - استقالت القيادية البارزة فى الحزب المسيحى الألمانى، أيتن إرديل، من منصبها، اليوم الثلاثاء، بعدما وصفت أفعال إسرائيل بـ"الإرهاب"، الأمر الذى أثار غضبًا كبيرًا فى أوساط الحزب.





وكانت إرديل، وهى عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطى المسيحى الألمانى، كتبت منشورًا ينتقد إسرائيل، يتهمها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ما أثار غضبًا كبيرًا فى أوساط الحزب، الذى سارع بالنأى بنفسه عن تصريحات القيادية البارزة.

ووصف إرديل، التصعيد الأخير من جانب إسرائيل فى القدس بأنه "إرهاب لا مبرر له".

وأشارت صحيفة "تاجس تسايتونج" الألمانية، إلى أن السياسية البارزة تعرضت لانتقادات وضغوط كبيرة بعد نشر هذا البيان.

فيما كتب فرع الحزب الديمقراطى المسيحى، الذى تنتمى إليه المستشارة أنجيلا ميركل، ٣ تغريدات متتالية على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلاً فى التغريدة الأولى، إن "الحزب يقف بقوة مع الناس فى القدس، ويدين بأشد العبارات هجمات حماس الصاروخية"، وأرفق مع المنشور هاشتاج "إسرائيل"، و"نقف مع إسرائيل".

وتابع الحزب فى تغريداته: "رأى عضو الهيئة العليا فى برلين لا يمثل الحزب بأى شكل، وننأى بنفسنا بوضوح عنه وتحدثنا معها بالفعل"، مضيفًا: "العضوة استقالت على الفور من منصبها"، وأكد الحزب فى التغريدة الثالثة على رفضه أى معاداة أى أشكال لمعاداة السامية.