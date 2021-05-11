لأول مرة.. نائب وزير الدفاع السعودى يصل بغداد على رأس وفد رفيع

جدة - نرمين السيد - وصل نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، فى زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، مبعوثًا من خادم الخرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز.





ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، فإن "نائب وزير الدفاع السعودى سيلتقى الرئاسات العراقية الثلاث، بالإضافة إلى وزير الدفاع العراقى". وكان مصدر عراقى كشف فى وقت سابق، عن زيارة سيجريها وفد سعودى إلى العاصمة العراقية، فى زيارة هى الأولى من نوعها.

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