مقتل إسرائيليتين اثنتين فى قصف صاروخى على مدينة عسقلان

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات للصحفيين، قال إيلى بين، رئيس خدمة الإسعاف الإسرائيلية، إن صواريخ أطلقها فلسطينيون فى قطاع غزة تسببت فى مقتل امرأتين ببلدة عسقلان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلن وفي وقت سابق اليوم، عن إصابة 6 إسرائيليين إثر القصف الصاروخى على مدينة عسقلان.

وقالت كتائب القسام، صباح الثلاثاء، إنها وجهت رشقة صاروخية كبيرة إلى مدينة عسقلان، ردًا على استهداف بناية سكنية غربى قاع غزة.