جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات للصحفيين، قال إيلى بين، رئيس خدمة الإسعاف الإسرائيلية، إن صواريخ أطلقها فلسطينيون فى قطاع غزة تسببت فى مقتل امرأتين ببلدة عسقلان.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلن وفي وقت سابق اليوم، عن إصابة 6 إسرائيليين إثر القصف الصاروخى على مدينة عسقلان.
وقالت كتائب القسام، صباح الثلاثاء، إنها وجهت رشقة صاروخية كبيرة إلى مدينة عسقلان، ردًا على استهداف بناية سكنية غربى قاع غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل إسرائيليتين اثنتين فى قصف صاروخى على مدينة عسقلان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.