الرئيس الفلسطينى يتسلم رسالة خطية من الرئيس الأمريكى

جدة - نرمين السيد - تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة خطية من الرئيس الأمريكى جوزيف بايدن، اليوم الثلاثاء، تناولت آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين.





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