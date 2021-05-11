متى عيد الفطر 2021 في سوريا وكيفية صلاة العيد

متى عيد الفطر 2021 في سوريا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، يسأل كافة السوريين في كل مكان عن هذا السؤال، ونجيبكم أنه سيتم تحديده بعد تحري رؤية هلال شوال 1442 رسمياً، وستتأكد لنا بداية العيد الفطر المبارك ويمكنكم التعرف علي مواقيت الصلاة حينها في كافة المدن، لهذا سنتعرف معكم الآن علي تفاصيل موعد العيد متى في سورية وبكافة أنحاء العالم والوطن العربي.

متى عيد الفطر 2021 سوريا

بدأت أول أيام شهر رمضان المبارك الثلاثاء الموافق 13 من أبريل الماضي، ويمكنكم الآن الاستعداد لاستقبال يوم الفرحة الذي يستقبله كل مسلم بقلب وصدر رحب، حيث للصائم فرحة حين يفطر، لهذا يسأل الجميع عن موعد عيد الفطر في سوريا لمعرفة أول أيام العيد المبارك، والتي يتم تأكيدها بإعلان نتيجة تحري رؤية هلال شوال 1442 رسمياً الليلة.

يأتي اليوم الأول للعيد حسب التواريخ الفلكية يوم الخميس الموافق 13 من مايو الجاري، وهذا وفق الأيام العربية، والذي سيوافق 1 من شوال، بعد أن يكون الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وستكون الصلاة بعد شروق شمس صبيحة يوم العيد السعيد بربع ساعة، وذلك في كافة المدن حول العالم.

كيفية صلاة العيد الفطر

يمكنكم تأدية الصلاة بكل سهولة، وذلك من خلال الخطوات المبسطة التالية:

يتم أداء ركعتين مع إتمام شروطهما وأركانهما وسننهما.

التكبير في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً من غير تكبيرة الانتقال استحباباً.

يتم قراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق ندباً.

يتم قراءة سورة الغاشية أو سورة القمر في الركعة الثانية استحباباً.

بعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم ندباً.

تعرفنا معكم بذلك علي كيفية أداء صلاة العيد السعيد، وكذلك متى عيد الفطر 2021 في سوريا الآن.